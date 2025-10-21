¿Cuál es el Calendario de las Becas ‘Benito Juárez’ en Jalisco?

Inicia el pago de las becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.

Del 20 al 27 de octubre se realizará el pago bimestral de mil 900 pesos para estudiantes de continuidad del programa Beca Benito Juárez. El proceso será escalonado y por orden alfabético, según el primer apellido del beneficiario:

Calendario de pagos:

Martes 21: letras D, E, F, G

Miércoles 22: H, I, J, K, L

Jueves 23: M, N, Ñ, O

Viernes 24: P, Q, R

Lunes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z

La entrega se realiza por orden alfabético. Foto: N+

¿Quiénes pueden recibir el pago de las becas?

Este calendario aplica únicamente para quienes ya forman parte del padrón vigente hasta junio de 2025, cuentan con tarjeta y han recibido al menos un pago previo.

¿Dónde se puede consultar el calendario oficial para las becas en Jalisco?

Los calendarios pueden consultarse en la página oficial de Becas Bienestar disponible en https://www.gob.mx/becasbenitojuarez así como en las redes sociales verificadas.

Óscar Armando Ríos

