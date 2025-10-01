Aumentan los Robos a Iglesias y Notarías Parroquiales del Área Metropolitana de Guadalajara

En lo que va del año, se han registrado alrededor de 25 robos a iglesias y notarías parroquiales del Área Metropolitana de Guadalajara.

El intento más reciente ocurrió en una parroquia de la colonia Providencia, donde tres hombres fueron detenidos por la policía tras intentar sustraer una bocina, una laptop, un reflector y dos cortadoras, con un valor aproximado de 50 mil pesos.

Ante estos hechos, la Arquidiócesis de Guadalajara informó que en 2025 los robos en lugares santos han aumentado en comparación con 2024, a pesar de que algunas iglesias ya cuentan con cámaras de videovigilancia, medida que no ha sido suficiente para frenar estos delitos

Pues hacer el esfuerzo y sacrificio para poner alguna alarma. No podemos decir voy a cerrar el templo y ahí nada más atráncala, al cabo no pasa nada, no. Hoy más que nunca tenemos que poner doble llave en el templo Jesús Feregrino Salas, apoderado legal del Arzobispado de Guadalajara

Además de los robos, también se han reportado actos de vandalismo contra la arquitectura de las parroquias.

Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 7 de julio, cuando fue robado el copón con hostias consagradas del Templo Expiatorio. Por este hecho, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco.

¿En qué otros municipios de Jalisco se han registrado robos a parroquias?

En Puerto Vallarta, durante el mes de septiembre, se registraron dos robos en templos. El primero fue en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde el párroco reportó el robo de 10 mil pesos en efectivo y diversos artículos. El segundo ocurrió en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, de donde sustrajeron una hidrolavadora valuada en más de 4 mil pesos.

Respecto a los tres sujetos detenidos en la Parroquia Madre de Dios, en Providencia, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Además del intento de robo, causaron daños en una de las puertas del templo.

Lo que es al interior de la parroquia se detecta lo que es las cerraduras estas dañadas con un valor de tres mil pesos en daños La Policía de Guadalajara

Los detenidos, identificados como Martín "N", Silverio "N" y Luis Fernando "N", permanecen en prisión preventiva mientras se resuelve su audiencia de vinculación

