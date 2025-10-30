Siguen Sin Identificar a Causantes de la Muerte de Lalito, Joven de 16 Años Aficionado de Chivas

A casi una semana de la muerte de Lalito, joven de 16 años que murió después de haber sido agredido presuntamente por aficionados del futbol el 24 de octubre en Jalisco, no ha llegado justicia.

Las autoridades siguen sin identificar a los responsables de la agresión en contra del adolescente, quien fue golpeado con sus amigos después de una serenata a Las Chivas, afuera del hotel de concentración del equipo.

En este momento me dicen que están agotando todas las líneas de investigación y todos los datos de prueba para sumar a la carpeta y agotar todas las circunstancias. En este momento no hay información precisa que aportar porque la investigación está en curso Blanca Trujillo, Vicefiscal de Personas Desaparecidas en Jalisco

¿Cuál es el estado de salud de los dos amigos de Lalito?

Por otra parte, los dos amigos de Lalito, que todavía permanecen con lesiones, han evolucionado favorablemente de sus heridas, de acuerdo a Trujillo.

Ambos jóvenes se encuentran en estado de salud estable y fuera de riesgo.

Por su parte, Roberto Alarcón Estrada, Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco, dijo que se trabaja en materia de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes como éste.

En ocasiones esos eventos ocurren fuera del perímetro de las zonas de concentración, entonces es imposible para las autoridades tener vigilancia en cada esquina en donde eventualmente pueda suceder una desgracia, pero sí hay contemplado todo eso Roberto Alarcón Estrada, Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco

Hasta el momento han identificado a tres vehículos en los que viajaban los causantes de la muerte de Lalito.

Moisés Hernández / N+

