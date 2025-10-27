En Emotivo Funeral Despiden a Lalito, Aficionado de las Chivas Asesinado por Fanáticos

Con globos rojiblancos, los colores que desde niño llevó en el corazón, fue despedido Lalito, el adolescente de 16 años asesinado presuntamente por un grupo de pseudoaficionados al fútbol, afuera del hotel de concentración de las Chivas.

Familiares, amigos y compañeros de equipo se reunieron alrededor del féretro, cubierto con una bandera de su equipo favorito. Ese amor por el fútbol lo heredó de sus padres, con quienes compartía la afición. Hoy, esa pasión los separó.

Su sueño se acabó con algo que él quería mucho. Y ya no sé si estuvo mal de mi parte enseñarle a que le gusta el fútbol, ya no sé si estuvo bien haberle enseñado eso, pero yo siempre le decía, disfruta lo gane quien gane Susana Ávalos, mamá de Lalito.

Dan el último adiós a Lalito, aficionado de Chivas. Foto: N+

Con el alma rota, la señora Susana relató que, por temor a que algo le ocurriera, solo le permitió asistir a la serenata, no al Clásico Tapatío, por miedo a las riñas entre barras. Mantuvo comunicación constante con él y con otros padres que también llevaron a sus hijos. Sin embargo, Lalito y sus amigos esperaban que el vehículo en el que viajaban fuera reparado para regresar a casa, cuando fueron aparentemente emboscados.

Pido justicia y que de verdad fueron del Atlas, aunque digan que no, de verdad esa gente venía del Atlas, no podemos inventar, las personas que estuvieron ahí ellos saben que eran del Atlas y llegaron en vehículos, iban directos a agredir a alguien y nos tocó a nosotros Susana Ávalos, mamá de Lalito.

Lalito y sus amigos soñaban con ser futbolistas profesionales. Su madre aclara que no pertenecía a la barra de Chivas, solo era un fiel aficionado. Pide que se revisen todas las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, quienes además de agredir a los menores, les robaron celulares y carteras.

No puedo creer que esto se convierta en un terror, en un miedo, de que a lo mejor ya no nos gusta el fútbol, algo que nos gustó, me quitó a mi hijo Susana Ávalos, mamá de Lalito.

¿Qué exige la familia de Lalito tras el ataque?

La familia asegura que, hasta el momento, ninguna autoridad de la Fiscalía de Jalisco se ha acercado para dar seguimiento a las investigaciones. Lo único que piden es que el hecho no quede impune y se haga justicia tanto para Lalito como para sus dos amigos heridos; uno ya fue dado de alta y el otro, también menor de edad, continúa grave de salud.

Priscilla Velasco N+

