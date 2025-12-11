Autorizan Reanudación de Construcción Dentro de Predio de la Fosa Clandestina de Las Agujas

Autorizan construcción en fosa clandestina del Camino a Las Agujas en Zapopan, Jalisco.

La Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, aseguró que ya no encontraron más indicios al interior del predio, por lo que la constructora podrá continuar con los trabajos dentro del lote.

El procesamiento de la fosa del Camino a Las Agujas comenzó a finales de febrero.

Una vez se termina el procesamiento dentro del área bardeada se autoriza que continúen con sus actividades porque ya no hay ningún indicio pericial qué recoger, porque se vuelve a meter georradar, binomio canino Blanca Trujillo Cuevas, Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas

Es por ello que se reanudarán las actividades para el desarrollo inmobiliario proyectado en este sitio, mismas que fueron suspendidas desde el hallazgo de restos humanos en el lugar.

¿Cuáles fueron los resultados de los trabajos en Las Agujas?

Diez meses después, de acuerdo con la última actualización de la tabla pública de sitios de inhumación clandestina procesados por la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en este lugar han sido encontradas 62 víctimas, de las cuales 26 ya fueron preidentificadas.

