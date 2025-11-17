Agresión a Balazos Afuera de Bar Popular de Providencia Deja un Muerto y Dos Lesionados en GDL

La colonia Providencia volvió a ser escenario de violencia la noche de este miércoles, luego de que una agresión a balazos registrada afuera de un bar ubicado en la avenida Pablo Neruda y Montevideo dejó como saldo un hombre muerto y dos más heridos.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores —quienes presuntamente seguían de cerca a su víctima— esperaron el momento en que el conductor de una camioneta de reciente modelo, un joven de aproximadamente 25 años, entregó las llaves al valet parking para ingresar al establecimiento.

Fue entonces cuando los sujetos abrieron fuego de manera directa en su contra, provocándole la muerte de forma instantánea tras recibir múltiples impactos de bala.

Hay dos víctimas colaterales de la agresión

Como víctimas colaterales resultaron lesionados dos trabajadores de seguridad del bar, de aproximadamente 30 y 50 años. Uno recibió un impacto en el cráneo, lo que lo mantiene en estado crítico, mientras que el segundo presentó una lesión no penetrante en el costado de la cabeza.

El ataque ocurrió mientras el bar se encontraba en operación y con decenas de clientes en el interior. Tras perpetrar la agresión, los responsables escaparon a bordo de una motocicleta roja con rumbo desconocido.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Guadalajara, quienes localizaron al joven sin vida en el ingreso al establecimiento, así como a los dos heridos a pocos metros. Personal del SAMU Jalisco y Cruz Verde confirmaron el deceso y trasladaron a los lesionados a distintos puestos de socorro.

El lugar ya fue asegurado por autoridades

La zona fue asegurada por policías municipales, quienes contabilizaron al menos 10 casquillos percutidos de un arma corta. Aunque se obtuvieron características de los agresores, el operativo implementado no derivó en detenciones.

Peritos de la Fiscalía del Estado procesaron la escena. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del joven asesinado. De manera preliminar, la autoridad mantiene como línea principal un ataque directo.

Edgar Flores / N+

