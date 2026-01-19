Manifestantes Bloquean Carretera a Chapala; Esta es la Razón

Habitantes del municipio de El Salto, realizaron una manifestación sobre la carretera a Chapala, donde bloquearon la circulación para exigir la habilitación de un retorno vehicular.

¿Qué se sabe sobre lo que exigen manifestantes?

Comerciantes de colonias como Las Pintitas, en el municipio de El Salto, exigen la habilitación de un retorno que, aunque no era oficial, les permitía conectarse de un lado a otro de la vialidad. Con su eliminación, aseguran haber quedado incomunicados y con afectaciones directas a su actividad comercial.

Afectaciones durante la manifestación

Durante la manifestación, el conductor de un tráiler intentó cruzar la zona; sin embargo, los inconformes mantienen el paso bloqueado y colocaron tablas con clavos para impedir el tránsito.

Ante la situación, se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas, mientras autoridades evalúan la demanda de los vecinos y buscan liberar la vialidad.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni incidentes mayores derivados del bloqueo.

Las Noticias N+

