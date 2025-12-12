Buñuelos del Santuario en Guadalajara: Tradición que Endulza la Visita a la Virgen de Guadalupe

Tras la caminata y el esfuerzo que implica acudir al Santuario de la Virgen de Guadalupe, para muchos fieles no hay mejor forma de reponer fuerzas que con un buñuelo. Pero no cualquiera: la tradición del 12 de diciembre dicta que debe ser uno del propio Santuario.

Crujientes, dulces y esperados cada año, los buñuelos se han convertido en un símbolo inseparable de esta fecha. Peregrinos que llegan desde distintos puntos del estado hacen una parada obligada en los puestos instalados en los alrededores para degustar este antojo tradicional.

“Muy ricos, sabrosos, muy crujientes. Vengo cada año”, compartió Raquel Cruz, quien acudió desde Sayula para visitar a la Virgen y no dejó pasar la oportunidad de probarlos.

En el Santuario se ofrecen tres tipos de buñuelos: el grande, el enmielado y el azucarado. Todos se elaboran de manera artesanal, sin el uso de maquinaria.

Todo es a mano: amasamos a mano, torteamos a mano, todo es manual Claudia Mejía, quien se dedica a su preparación

Familia Mejía prepara alrededor de 3 mil buñuelos

La demanda es tal que la producción se cuenta por miles. Tan sólo la familia Mejía prepara alrededor de tres mil buñuelos para la fecha guadalupana, mientras los puestos se ven rebasados por la cantidad de fieles que buscan cumplir con esta tradición.

Cada 12 de diciembre, los buñuelos no solo acompañan la fe, sino que forman parte de la experiencia de quienes visitan el Santuario de la Virgen de Guadalupe.

