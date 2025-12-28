Hombres Matan a Disparos a Mujer en un Tianguis de El Salto; le Exigían Todo su Dinero

Autoridades municipales y estatales buscan a los responsables del asesinato de una mujer ocurrido la tarde de este 28 de diciembre en un tianguis del fraccionamiento Campo Bello, en el municipio de El Salto.

El crimen se registró alrededor de las 3:00 de la tarde, sobre la calle Francisco Villa, al cruce con avenida Campo Bello, donde la víctima, de aproximadamente 42 años de edad, se encontraba laborando en un puesto de carnitas.

Los presuntos asaltantes le exigieron el dinero de la venta

De acuerdo con testigos, entre dos y tres sujetos se aproximaron al negocio y presuntamente intentaron asaltarla, exigiéndole el dinero de la venta. Al oponerse, los agresores le dispararon en al menos dos ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Verde del municipio de El Salto acudieron al sitio y confirmaron el deceso de la mujer, quien presentaba dos impactos de arma de fuego en el abdomen.

A pesar de que en el lugar se encontraban varias personas, los responsables lograron escapar; algunos testigos señalaron que huyeron a bordo de una motocicleta.

Del hecho se dio aviso al Ministerio Público, por lo que la zona fue acordonada para preservar los indicios que se integrarán a la carpeta de investigación iniciada por las autoridades.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se presentó en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Comerciantes del tianguis manifestaron su consternación por lo ocurrido, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.

Javier Sandoval / N+

