Exhiben en Redes a Policía Vial de El Salto por Presunto Soborno; Es Separado de su Cargo

Un elemento de la Policía Vial del municipio de El Salto fue exhibido a través de redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que presuntamente acepta un soborno por parte de un automovilista durante una infracción de tránsito.

Noticia relacionada: Policías de Vialidad de Jalisco Sí Pueden Portar Armas como Medida de Seguridad Preventiva

En las imágenes se observa al oficial dialogando con el conductor, a quien le informa que le impondría dos multas: una, aparentemente por pasarse un alto, y otra por no portar licencia de conducir.

En el video también se escucha al automovilista explicar que debía acudir a una cita médica, motivo por el cual solicita retirarse del lugar; sin embargo, el oficial le menciona la cantidad aproximada que tendría que pagar por las infracciones.

Momentos después, el conductor saca un billete de su cartera y se lo entrega al agente, quien lo recibe mientras le devuelve lo que aparenta ser una identificación. El propio automovilista fue quien difundió el video en sus redes sociales con la intención de denunciar el hecho.

El policía vial fue separado de su cargo

Ante la situación, el Gobierno municipal de El Salto informó, a través de un comunicado, que el elemento de la Policía Vial fue separado de su cargo para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, al tiempo que aseguró que no tolerará ningún acto de corrupción dentro de la corporación.

Asimismo, las autoridades señalaron que buscarán al conductor involucrado para resarcir los daños generados.

El video ha provocado opiniones encontradas en redes sociales, donde algunos usuarios consideran que en este caso existe una responsabilidad compartida entre el oficial y el automovilista.

Priscilla Velasco / N+

Historias recomendadas: