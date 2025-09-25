Buscan a Trabajador de Ranchería Arrastrado por la Corriente del Río de Santiago en Jalisco

Un hombre de la tercera edad se encuentra extraviado tras haber sido arrastrado por la creciente del río Santiago, en el rancho Los Sentidos, ubicado aproximadamente a 6 kilómetros en línea recta de la plaza principal de Zapotlanejo.

El reporte llegó a la cabina de Bomberos Municipales durante la tarde del miércoles, por lo que de inmediato se activó un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, no fue posible localizarlo.

El trabajador fue arrastrado por la corriente. Foto: Protección Civil

Las labores de búsqueda se retomaron la mañana de este jueves con el apoyo de elementos de Protección Civil Jalisco

El masculino cae sobre el cauce, el caballo logra salir de dicho río. Se inicia con la búsqueda con personal pie tierra y personal que está operando unos drones, estamos usando esos patrones de búsqueda. Estamos trabajando 60 personas en el lugar y 50 voluntarios de esa ranchería, hemos recorrido 4 km lineales aguas abajo donde vieron que cayó y hasta este horario no hemos ubicado a esta persona Ignacio Aguilar, director operativo de Protección Civil Jalisco.

¿Quién es el hombre que fue arrastrado por la corriente del Río Santiago en el rancho Los Sentidos?

De acuerdo con habitantes del rancho, el señor responde al nombre de Simón. Trabaja en las rancherías cuidando y alimentando ganado, es originario de Veracruz y habría llegado a Zapotlanejo debido a que cuenta con familiares.

Al momento, suman 18 las víctimas de la temporada de lluvias en Jalisco, sin contar a esta persona que fue arrastrada por la corriente del río Santiago, ya que las autoridades mantienen el reporte del señor Simón como extraviado.

Autoridades informan que la búsqueda se reanudará mañana en otro punto del río Santiago

