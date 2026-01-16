Se Registra Nevada en el Parque Nacional Nevado de Colima

Cae la primera nevada de la temporada invernal en el estado de Jalisco.

El fenómeno se registró en el Parque Nacional Nevado de Colima, donde la tarde de este viernes, con la llegada del frente frío número 28, se presentaron temperaturas bajo cero acompañadas de lluvia, lo que derivó en la caída de granizo y aguanieve que cubrieron de blanco parte de la zona.

Cae nieve en el Nevado de Colima. Foto: N+

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió recomendaciones para los visitantes que planean acudir al Nevado de Colima. Entre ellas destacan hacerlo en vehículos en buen estado, portar ropa adecuada para bajas temperaturas y llevar consigo un botiquín de primeros auxilios, a fin de prevenir incidentes durante el recorrido.

¿Cuándo fue la última vez que se registró nieve en la zona?

De acuerdo con Protección Civil del Estado, la última vez que el Nevado de Colima se vistió de blanco fue el 19 de febrero de 2025.

