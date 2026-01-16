Cae Elevador de Carga en Empresa de San Juan de los Lagos; Hay 2 Heridos

Dos trabajadores de una empresa en San Juan de los Lagos, Jalisco, resultaron heridos después de que se cayó un elevador de carga que estaban utilizando durante una jornada laboral.

Noticia relacionada: Rescatan a Mujer Atrapada en Elevador de Mi Macro Periférico en Tlaquepaque

La empresa en donde ocurrió el accidente, se dedica a producir cajeta y dulces, sin embargo, debido a una sobrecarga en el elevador, se cayó de una altura de tres metros.

De acuerdo a Protección Civil, el peso que estaba encima del elevador correspondía al doble de su capacidad en el momento en que colapsó.

Los trabajadores fueron reportados en estado regular, sin embargo, se desconoce si fueron trasladados a recibir atención médica.

No se dio a conocer si este accidente ocurrió debido a una negligencia, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que investiguen los hechos.

Mujer queda atrapada en un elevador de Mi Macro Periférico

Cabe mencionar que un incidente relacionado con un elevador en Jalisco, ocurrió el 30 de diciembre, cuando una mujer quedó atrapada al interior de un elevador en la estación de San Sebastianito, de Mi Macro Periférico.

La mujer estuvo atrapada durante casi una hora, poco a poco perdiendo el oxígeno, hasta que llegaron elementos de Protección Civil de Tlaquepaque, para rescatarla.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: