Madre e Hija son Atropelladas por Camión en Guadalajara; la Madre se Encuentra Muy Grave

Una mujer de 40 años de edad y su hija de 17 cruzaban la avenida Niños Héroes, a la altura de la calle Manzano, cuando fueron embestidas por un camión de la ruta 175-A del transporte público.

¿Qué pasó después de que madre e hija fueran embestidas?

El cuerpo de la madre quedó debajo de la unidad, mientras que la menor terminó en estado de shock tras el impacto. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la mujer presentaba fracturas expuestas en ambas piernas, por lo que fue trasladada de urgencia a un puesto de socorros en estado grave de salud. Su hija recibió atención en el lugar, ya que solo tenía golpes y lesiones leves que no ameritaban traslado.

El chofer fue asegurado por autoridades

Elementos de la Policía Vial arribaron al punto para asegurar al chofer y deslindar responsabilidades. Testigos señalaron que el conductor intentó dar una vuelta prohibida sin percatarse de que ambas mujeres cruzaban por el paso peatonal.

Al sitio también llegaron agentes de la Policía Federal y Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para determinar con precisión cómo ocurrió el percance. Las marcas del impacto quedaron evidentes en la parte frontal del camión; algunos testigos incluso aseguraron que la unidad les pasó por encima a las dos mujeres.

La vialidad tuvo que ser cerrada en sentido hacia la Calzada Federalismo mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes en torno a este accidente que estuvo a punto de arrebatarle la vida a una madre.

