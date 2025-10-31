¿Dejarán de Pasar Camiones en Tlajomulco Hoy 31 de Octubre? Esto Debes Saber

El gobierno de Tlajomulco anunció un operativo ante el aviso de transportistas sobre la posible suspensión de corridas de camiones que podría iniciar entre las 6:00 o 7:00 de la noche este 31 de octubre.

Esta medida responde a antecedentes de actos vandálicos durante Halloween, donde algunas personas suelen aventar huevos u otros objetos a los ciudadanos o a los camiones, y para evitar afectaciones a los usuarios del transporte, se pondrán a disposición vehículos oficiales en las principales vialidades del municipio.

¿Dónde estarán los vehículos oficiales para el traslado?

Avenida López Mateos Sur.

Avenida Jesús Miguel González (de Las Urracas a la cabecera municipal).

Zona Valle, especialmente en el corredor de Adolf B. Horn.

¿Qué pasará para el resto del Área Metropolitana de Guadalajara?

La Secretaría de Transporte de Jalisco informó esta misma semana que los conductores de las unidades de transporte público de Guadalajara podrían decidir si cambian su ruta o detener los viajes en caso de que llegaran a ser víctimas de estos actos vandálicos este 31 de octubre.

Por otro lado, en las zonas en donde se han presentado más hechos de vandalismo, se resaltó que se mantendrá coordinación con las comisarías municipales para reforzar la presencia policial.

