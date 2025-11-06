Cancelan Concierto de Cantante que Hizo Apología del Delito en Guadalajara

Fue cancelado en Guadalajara el concierto del cantante de corridos que había sido vetado y multado por hacer apología del delito en Zapopan. El evento estaba programado para el 16 de noviembre en la Plaza de Toros.

Nota relacionada: Vetan de Zapopan a Cantante de Regional Mexicano Acusado de Hacer Apología del Delito

El Ayuntamiento tapatío informó que la cancelación se debió a que no se cumplieron los requisitos establecidos para su realización. Argumentaron que la solicitud del concierto no se presentó en tiempo y forma, además de que no contaban con el dictamen de Protección Civil y Bomberos, documento indispensable para determinar el aforo y las condiciones de seguridad del inmueble.

El cantante publicó en sus redes sociales un comunicado. Foto: Tiktok @STEPHANIEVALERIO1

¿Qué dijo el cantante tras la cancelación de su concierto?

Por su parte, el cantante publicó en sus redes sociales un comunicado dirigido a sus seguidores y a las autoridades de Jalisco. Reconoció que su actuación fue impulsiva y se disculpó por interpretar temas que “no son adecuados en el contexto actual”. Aseguró que se enfocará en canciones que “hablan de amor y corazones rotos”.

Finalmente, pidió apoyo de las autoridades para su próxima presentación programada dentro del estado de Jalisco, como parte de su gira 2025, es decir, el 16 de noviembre en Guadalajara.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: