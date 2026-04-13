Chofer Golpea y Baja por la Fuerza a Hombre Acusado de Acosar a una Menor en Zapotlán el Grande

Un chofer de un camión en Zapotlán el Grande retiró por la fuerza a un hombre señalado por presuntamente acosar a una menor de edad, de acuerdo con un video grabado por pasajeros de la unidad.

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En las imágenes se observa cómo, entre golpes y jaloneos, el operador confronta al sujeto y le exige ofrecer una disculpa a la adolescente, mientras otros usuarios respaldan la acción.

Chofer obliga a disculparse al señalad

Durante el altercado, el hombre negó las acusaciones; sin embargo, ante la presión del conductor y de los pasajeros, terminó por disculparse. El sujeto también afirmó que, derivado de la agresión, perdió un diente.

Posteriormente, el individuo descendió del camión en medio de reclamos, luego de que el operador insistiera en que abandonara la unidad.

Por estos hechos, la Secretaría de Transporte informó que el vehículo involucrado corresponde a un servicio privado destinado al traslado de personal de pizca, por lo que no fue posible identificar al chofer.

La dependencia señaló que en días recientes se ha reforzado la capacitación a operadores de transporte para reducir la incidencia de violencia sexual en espacios públicos.

Asimismo, recordó que, en caso de que una mujer sea víctima de acoso dentro de una unidad, el conductor debe resguardarla y solicitar al presunto agresor que descienda del vehículo. En situaciones graves, se debe pedir apoyo a la policía municipal a través del número de emergencia 911.

Ivonne Alcántara / N+ Guadalajara

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