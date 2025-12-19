Reportan Choque Múltiple Entre 6 Vehículos en la Autopista Guadalajara-Colima; Esto se Sabe

En la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 96, ocurrió un choque múltiple que involucró al menos seis vehículos. El incidente, ha provocado tráfico intenso y filas de aproximadamente 10 kilómetros.

Hasta el momento, se sabe que el choque ocurrió cerca de Cuatro Caminos, en el municipio de Ciudad Guzmán . No han reportado personas lesionadas o fallecidas.

Cierran circulación por accidente

Sin embargo, la circulación por la autopista Guadalajara-Colima permanece cerrada, por lo cual se sugiere tomar vías alternas o evitar salir de casa si es necesario cruzar por este tramo.

Información en desarrollo…

