Reportan Choque Múltiple Entre 6 Vehículos en la Autopista Guadalajara-Colima; Esto se Sabe
El choque se registró a la altura de la zona conocida como Cuatro Caminos; en el lugar, se encuentran elementos de Protección Civil Jalisco y de municipios cercanos
En la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 96, ocurrió un choque múltiple que involucró al menos seis vehículos. El incidente, ha provocado tráfico intenso y filas de aproximadamente 10 kilómetros.
Hasta el momento, se sabe que el choque ocurrió cerca de Cuatro Caminos, en el municipio de Ciudad Guzmán . No han reportado personas lesionadas o fallecidas.
Cierran circulación por accidente
Sin embargo, la circulación por la autopista Guadalajara-Colima permanece cerrada, por lo cual se sugiere tomar vías alternas o evitar salir de casa si es necesario cruzar por este tramo.
Información en desarrollo…
