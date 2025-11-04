Fuerte Choque Sobre la Carretera a Cajititlán Deja a Dos Motociclistas Sin Vida

Debido a un fuerte impacto, los tripulantes de una moto quedaron sin vida de manera instantánea. El trágico accidente ocurrió sobre la carretera a Cajititlán, a la altura del fraccionamiento La Calera, en territorio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con Bomberos de Tlajomulco, el impacto de la moto contra una grúa fue frontal, por lo cual los tripulantes de la unidad más pequeña salieron proyectados a varios metros de distancia. Uno de ellos sobre la carretera y otro en el pastizal.

Está a la misma altura de la motocicleta, únicamente sobre el pastizal, la maleza [...] como lo puedes observar, el impacto es de frente, del cual salen proyectados Dámaso Illescas, elemento de Bomberos de Tlajomulco

¿Qué se sabe de las víctimas mortales?

Las víctimas, ambos hombres, tenían una edad aproximada de 40 años. Sin embargo, al momento del hecho no fueron identificados.

Asimismo, se informó que el operador de la grúa escapó tras el fuerte impacto. Las autoridades correspondientes se encargarán de dar con su paradero.

Cabe mencionar que esta unidad quedó parcialmente destruída de la parte frontal; en el cofre y defensa, se pudo observar fragmentos de ambos cadáveres. Mientras que la motocicleta fue perdida total.

Miguel Zaragoza García / N+

