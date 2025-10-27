Estas son las Carreteras Bloqueadas en Jalisco por la Manifestación Pacífica de Agricultores

Agricultores jaliscienses iniciaron este 27 de octubre una serie de bloqueos y manifestaciones pacíficas en distintas carreteras del estado, como parte de una movilización con la que exigen precios justos para sus productos y mayores apoyos al campo.

Comenzaron los cierres intermitentes en varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios cercanos, lo que ha generado afectaciones viales y tráfico intenso en las zonas involucradas.

¿Qué carreteras están bloqueadas?

Los puntos donde se reporta la presencia de agricultores son:

Carretera Morelia a Guadalajara.

Carretera Guadalajara a Tepic,

Autopista México a Guadalajara,

De acuerdo con los manifestantes, la movilización tiene carácter pacífico y busca visibilizar la falta de apoyo gubernamental al sector agrícola, así como la necesidad de establecer precios justos para la comercialización de sus productos.

Las autoridades estatales han exhortado a la población a tomar precauciones y, en la medida de lo posible, evitar transitar por las zonas afectadas mientras continúan las manifestaciones.

