Estas son las Carreteras Bloqueadas en Jalisco por la Manifestación Pacífica de Agricultores
Grupos de agricultores se manifestaron de forma pacífica en carreteras de Jalisco; exigen el pago justo de sus productos
Agricultores jaliscienses iniciaron este 27 de octubre una serie de bloqueos y manifestaciones pacíficas en distintas carreteras del estado, como parte de una movilización con la que exigen precios justos para sus productos y mayores apoyos al campo.
Comenzaron los cierres intermitentes en varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios cercanos, lo que ha generado afectaciones viales y tráfico intenso en las zonas involucradas.
¿Qué carreteras están bloqueadas?
Los puntos donde se reporta la presencia de agricultores son:
- Carretera Morelia a Guadalajara.
- Carretera Guadalajara a Tepic,
- Autopista México a Guadalajara,
De acuerdo con los manifestantes, la movilización tiene carácter pacífico y busca visibilizar la falta de apoyo gubernamental al sector agrícola, así como la necesidad de establecer precios justos para la comercialización de sus productos.
Las autoridades estatales han exhortado a la población a tomar precauciones y, en la medida de lo posible, evitar transitar por las zonas afectadas mientras continúan las manifestaciones.
