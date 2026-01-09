Clima Hoy en Mazamitla, Jalisco, 9 de Enero del 2026.

Mazamitla registra este viernes 9 de enero un ambiente fresco durante la tarde, con cielo mayormente cubierto y una combinación de sol y nubes, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para la región Sureste de Jalisco.

Durante el día, las temperaturas máximas oscilarán entre los 19 y 22 grados centígrados, mientras que al amanecer se espera un ambiente frío, con mínimas de entre 9 y 11 grados. Actualmente, la zona registra una temperatura de 13.9°C. El viento se mantendrá con rachas de 10 a 15 kilómetros por hora provenientes del suroeste.

Autoridades meteorológicas advierten que el Índice de Radiación Ultravioleta alcanzará niveles altos a muy altos entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

Pronóstico del clima en Jalisco

En el estado, se prevé un ambiente que varía de fresco a ligeramente agradable en horas diurnas. Se mantiene la vigilancia por temperaturas bajas durante la noche y hasta el amanecer, especialmente en las zonas serranas y del interior del estado.

Pronóstico del clima en el Área Metropolitana de Guadalajara

En el Área Metropolitana de Guadalajara, el pronóstico indica condiciones de sol y algunas nubes dispersas, con un ambiente ligeramente agradable durante el día. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 25 y 27 grados, mientras que las mínimas rondarán los 12 a 15 grados centígrados, con una temperatura actual de 18.3°C.

El viento en la ciudad será de 8 a 15 kilómetros por hora. La puesta de sol para hoy se espera a las 18:30 horas, mientras que la salida del sol para el día de mañana será a las 7:32 horas. Al igual que en el resto del estado, el índice UV alcanzará niveles altos al mediodía.

Josué Rubalcaba / N+

