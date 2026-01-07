Clima Hoy en Mazamitla, Jalisco, 7 de Enero de 2026

Mazamitla registra este miércoles 7 de enero un ambiente fresco durante gran parte del día, con cielo mayormente cubierto y algunos periodos de sol, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para la región Sureste de Jalisco.

Durante el día, las temperaturas máximas oscilarán entre los 19 y 22 grados Centígrados, mientras que por la madrugada y al amanecer se espera un descenso importante, con mínimas de entre 9 y 11 grados, por lo que el frío será más perceptible en las primeras horas del día. El viento se mantendrá moderado, con rachas de 10 a 15 kilómetros por hora provenientes del suroeste.

Autoridades meteorológicas advierten que, pese a las condiciones frescas, el Índice de Radiación Ultravioleta alcanzará niveles altos a muy altos entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gorra o sombrero, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

Pronóstico del clima en Jalisco

En el contexto estatal, el pronóstico indica que Jalisco mantendrá condiciones mayormente soleadas, con baja probabilidad de lluvia. Se prevé un ambiente cálido durante el día, principalmente en el sur del estado y la zona costera, mientras que por las noches y madrugadas persistirán temperaturas bajas.

Pronóstico del clima en el Área Metropolitana de Guadalajara

En el Área Metropolitana de Guadalajara, se espera una combinación de sol y nubes, con un ambiente ligeramente agradable durante el día. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 25 y 28 grados, mientras que las mínimas rondarán los 12 a 15 grados Centígrados, con noches y madrugadas frescas. El viento será ligero, de 8 a 15 kilómetros por hora, y el índice UV también alcanzará niveles altos al mediodía.

Josué Rubalcaba / N+

