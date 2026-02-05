Localizan Fosa Clandestina en Zapopan; Integrantes de Colectivo Encontraron Restos Óseos

Una nueva fosa clandestina fue localizada en Zapopan en el estado de Jalisco

Hasta una zona prácticamente despoblada, por el antiguo camino a San Esteban, llegaron integrantes del colectivo “Luz de Esperanza Jalisco” a realizar trabajos de prospección, en la búsqueda de los hijos desaparecidos de dos de sus integrantes.

Al trabajar en la parte alta del cerro, localizaron restos enterrados de manera clandestina.

Hasta ahorita, solo sabemos que es una fosa, pero parece ser una hilera por el tipo de tierra y por cómo está este hallazgo parece ser que en toda esa zona puede haber más cuerpos y otros puntos de interés que están a lo largo de esa zona, que es como a 100 metros de donde ya se había trabajado la vez pasada. Héctor Flores, Colectivo Luz de Esperanza

Los integrantes del colectivo escarbaron con sus propias manos y encontraron un costal donde estaban restos óseos, al parecer pertenecientes a un solo cuerpo.

Restos humanos fueron localizados en Zapopan. Foto: N+

Sí, al parecer estaban en costales y parece ser que al menos este cuerpo tiene no sabemos si son cadenas o si son cables, parece que lo tenían maniatado, pero parece ser que también viene segmentado, entonces hasta que saquen la totalidad del cuerpo vamos a saber en qué condiciones estaba esta personita. Héctor Flores, Colectivo Luz de Esperanza

¿Dónde se ubica la fosa localizada por el colectivo de búsqueda?

Esta nueva fosa clandestina está ubicada a aproximadamente 150 metros de distancia de este camino de terracería. De acuerdo con el colectivo, hace aproximadamente un año y medio, en este mismo lugar ya se habían encontrado otros cuerpos.

De acuerdo con Héctor Flores, líder del colectivo, en esa ocasión se localizaron entre seis y nueve cuerpos. Ahora, en el lugar del hallazgo encontraron un camino en línea recta con tierra suelta y algunos hundimientos, lo que les hace presumir que podría haber más cuerpos enterrados de manera ilegal.

El colectivo quedará a la espera de que las autoridades les brinden apoyo para continuar con la búsqueda y poder localizar el mayor número de restos humanos.

En esta jornada de prospección estuvieron acompañados por la Comisión Nacional de Búsqueda.

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

