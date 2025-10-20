Comando Entra a Robar 200 Mil Pesos a Tienda de Autoservicio en Tonalá

Un comando armado entró a una tienda de autoservicio al interior de una plaza comercial de Tonalá para cometer un cuantioso robo, en el que se habrían llevado 200 mil pesos, de acuerdo a las autoridades.

Este delito ocurrió sin importar el día, la hora y el lugar que se encontraba abarrotado de clientes ubicado en la Av. Río Nilo, al cruce de Malecón.

Algunos de los hombres armados, cubiertos del rostro, se fueron directamente hasta el mostrador de atención a clientes para amagar al personal y apoderarse del dinero que en ese momento estaba disponible.

Después de haber conseguido su objetivo, el comando comenzó a escapar. Aparentemente, este atraco fue previamente estudiado, ya que los delincuentes supieron por dónde huir para evadir a las autoridades, dejando abandonada una camioneta tipo familiar en el estacionamiento, la cual minutos después fue asegurada por policías de Tonalá.

La presencia de cámaras de seguridad, elementos que resguardaban la plaza comercial, y los policías del municipio, no fueron suficientes para conseguir la captura de los responsables de este crimen.

El cuantioso robo quedó en manos de la Fiscalía de Jalisco, para comenzar con las investigaciones del análisis de cámaras de vigilancia y la identidad que pudieron haber captado de los ladrones, para así proceder con su captura.

Edgar Abraham Flores / N+

