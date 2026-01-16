¿Cuándo Comienza el Registro para la Tarjeta Única en Jalisco?

Este lunes arranca el registro para la Tarjeta Única en Jalisco. Durante la primera semana de prerregistros se han contabilizado 200 mil, además ya están programadas 50 mil citas.

Para el inicio, las autoridades han habilitado 13 módulos de atención, de los cuales uno será exclusivo para familiares de personas desaparecidas.

Familiares de personas desaparecidas, por ser un grupo prioritario. Vamos a tener estos módulos permanentes hasta que termine la credencialización masiva Priscilla Franco, secretaria de Asistencia Social

Adicionalmente, se contempla habilitar otros 15 módulos en colaboración con la Universidad de Guadalajara, en distintos planteles de la casa de estudio, para llegar a una totalidad de 28.

¿Cuál es el horario de los módulos y los documentos que hay que llevar?

Los módulos estarán disponibles de lunes a sábado, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Documentos necesarios:

Comprobante de la cita

Impresión del documento recibido al correo electrónico

Copia de identificación oficial

Van a tener que llevar cosas muy sencillas, con lo que les llega a su correo con lo del prerregistro que han estado realizando: el comprobante de su cita, tres hojitas más como lo del tipo contrato, y una copia de su identificación, con eso sencillamente, llegan al módulo en no más de 10 o 15 minutos a que le entreguemos su tarjeta activada y que la puedan utilizar... Es decir, con que impriman lo que les llegó a su correo, con eso es suficiente. Priscilla Franco, secretaria de Asistencia Social

Las autoridades precisan que los documentos que firmarán los usuarios son únicamente para comprobación. Las secretarías de Asistencia Social y de Administración los utilizarán como respaldo y evidencia de quienes recibieron la tarjeta, garantizando que los datos personales quedarán resguardados.

