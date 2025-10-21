Opera de Manera Normal la Unidad Deportiva de Guadalajara en la que Adolescente Fue Abusada

Operando de manera normal y sin acordonamientos es como luce la Unidad Deportiva número 15 “Ignacio Calderón”, ubicada en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara, escenario de una presunta agresión sexual en contra de una adolescente de 17 años de edad.

Un día después del hecho, las instalaciones permanecieron prácticamente vacías, con muy pocas personas haciendo uso de ellas. Vecinos de la zona expresaron sentirse inseguros por lo ocurrido, e incluso señalaron que en esa unidad deportiva ya se habían cometido ataques sexuales en contra de otras mujeres.

No es muy buena, más en la unidad. En algunas ocasiones vienen muchos jovencitos que huele cuando fuman la marihuana, que hay bastantes y son jovencitos. Hace ya algunos años a una señora, una trabajadora que era una señora de edad, la violaron también ahí en los baños Consuelo, vecina del lugar.

El acceso a esta unidad deportiva es totalmente libre y no hay una sola persona que vigile el uso de las instalaciones

Vecinos aseguran que ahí ya han ocurrido ataques similares. Foto: N+

No, no, eso sí nunca lo vamos a ver, ni en las mañanas, ni a mediodía, ni en las noches hay así como que de verdad las autoridades pasen o se den una vuelta o algo, porque hay muchos niños que vienen a jugar, a adultos mayores. Entra mucho indigente, y eso es lo que también a uno le da miedo, porque entran los indigentes y no hay quien controle el acceso a esos indigentes, que también pueden ser un riesgo Consuelo, vecina del lugar.

¿Cómo ocurrió la presunta agresión en contra de una adolescente en Guadalajara?

Fue la mañana del lunes cuando la adolescente acudió a la unidad deportiva ubicada sobre la calle Isla de Pascua, en el cruce con avenida Cruz del Sur, para encontrarse con un sujeto que había conocido a través de redes sociales. La citó en esas instalaciones para tener su primera cita a ciegas, pero aprovechándose de la soledad del lugar, la atacó en el baño.

La Fiscalía de Jalisco ya investiga el hecho.

Priscilla Velasco N+

