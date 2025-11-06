Se Lleva a Cabo el Corona Capital 2025 en Guadalajara; ¿Qué Artista Cerrará la Noche?

El Corona Capital Sessions Guadalajara 2025 se vive este jueves 6 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo, donde miles de asistentes disfrutan de una jornada musical que comenzó a las 4:00 de la tarde con la apertura de puertas.

El festival arrancó oficialmente a las 5:30 de la tarde con la presentación de The Kooks, seguidos por Phoenix, quienes subieron al escenario alrededor de las 7:00 de la noche para interpretar sus éxitos frente a un público entusiasta.

¿Quién cerrará el Corona Capital Guadalajara 2025?

Aún resta el cierre de la noche con la esperada actuación de Keane, programada para las 9:00 de la noche, con la que concluirá la edición de este año.

El evento cuenta con zonas de comida, barras oficiales de Corona y áreas de descanso para comodidad de los asistentes. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar largas filas en los accesos.

¿Cuándo será el Corona Capital en CDMX?

El Corona Capital se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 14,15 Y 16 de noviembre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En punto de las 3:20 darán inicio las bandas Wazahatchee y Bad Bad Hats.

Andrei Aguilar / N+

