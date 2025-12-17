¿Cuáles Son las Rutas Que Conectan con la Línea 4 del Tren Eléctrico de Tlajomulco?

Son cinco las rutas alimentadoras que actualmente operan para dar servicio a los usuarios de la Línea 4 del Tren Eléctrico Urbano. De estas, cuatro conectan distintas zonas del municipio de Tlajomulco, incluida una proveniente de Cajititlán, y una más enlaza con el centro de Guadalajara.

Rutas que conectan y tiempo de recorrido estimado

La ruta A-01 inicia su recorrido en la estación Tlajomulco Centro, transita por las calles Constitución e Independencia hasta la plaza principal del municipio. En su retorno circula por Degollado Poniente, Higuera y Vallarta Oriente, con un tiempo estimado de recorrido de 25 minutos.

La A-02 parte del mismo punto, pero se desplaza por la prolongación Mariano Escobedo, Cerro del Palomo y Valle de los Fresnos, utilizando posteriormente el Circuito Metropolitano Sur hasta llegar al fraccionamiento Renaceres, donde retorna por la misma vía.

La A-03 tiene su origen en la estación Concepción del Valle y su destino en Chulavista. Circula por la avenida Concepción del Valle, gira en Colón, Brasil y Ecuador, para incorporarse a las avenidas Granada y Monte Sevilla, concluyendo su trayecto en el boulevard Lomas del Mirador.

Por su parte, la A-04 sale de la estación Real del Valle y recorre más de 17 kilómetros sobre la avenida Adolf B. Horn, hasta llegar al boulevard Arvento y el Circuito Metropolitano Sur en Cajititlán, realizando el retorno por la misma ruta.

Finalmente, la A-05 se conecta con la estación Jalisco 200 Años, circula por el Anillo Periférico, gira en avenida 8 de Julio, se incorpora a Federalismo, continúa por Niños Héroes y retorna por la misma ruta hasta la zona de Los Dos Templos, en el centro de Guadalajara.

Usuarios de la Línea 4 ya comenzaron a utilizar estas rutas

Vengo de Las Juntas y voy para Renaceres. Aproximadamente hice de 26 a media hora. Normalmente hacía hasta dos horas



Blanca Contreras, usuaria de la Línea 4 y ruta alimentadora



Actualmente operan alrededor de 31 unidades, lo que representa el 60 por ciento de la flotilla total. Las autoridades revisarán la demanda del servicio y prevén que para enero se incorporen más unidades, con el objetivo de alcanzar un total de 52 camiones en operación.

