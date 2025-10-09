¿Cuántas Personas se Han Localizado en Fosas Clandestinas de Jalisco en 2025?

Han sido localizadas 170 personas en fosas clandestinas en Jalisco. La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas reporta que, en los primeros nueve meses del año, se ha intervenido en 46 cementerios ilegales.

La fosa más numerosa se encuentra en el Camino a las Agujas, donde, desde febrero hasta mediados de septiembre, se han extraído 270 bolsas con cuerpos segmentados. De estas, se ha logrado la recomposición de 60 víctimas de desaparición; 26 ya han sido identificadas o preidentificadas: se trata de 24 hombres y dos mujeres.

En total, son 22 las fosas clandestinas que continúan en procesamiento. Foto: N+

Por número de hallazgos, el segundo lugar lo ocupa la fosa clandestina ubicada dentro del panteón de San Sebastianito, de la cual se han recuperado los cadáveres de 21 personas inhumadas ilegalmente. Además, se exhumaron 16 cuerpos de un predio en Arenales Tapatíos y otros 13 fueron recuperados de un terreno boscoso en Lagos de Moreno.

El 6 de septiembre, el colectivo Manos Buscadoras localizó una nueva fosa clandestina, oficialmente identificada como Nextipac - Rural, a tan solo cinco kilómetros de Las Agujas. En este sitio se han recuperado 89 bolsas con cuerpos segmentados. De manera oficial, se informa que se ha logrado la recomposición de 10 víctimas; sin embargo, el procesamiento continúa tanto en el lugar como en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Ahorita no sabemos en total cuántos hombres sean, cuántas mujeres sean, pero ahorita el reporte que tengo es de que ya dos personitas han sido reconocidas por sus familiares, menos no sé si ya los han entregado Vicky Ponce, del colectivo Manos Buscadoras.

Los trabajos con maquinaria pesada se realizan a 200 metros del primer punto donde el colectivo localizó las primeras bolsas con cuerpos segmentados. En esa zona aún se observan puntos acordonados.

¿Cuántas fosas clandestinas siguen en proceso de investigación en Jalisco?

En total, son 22 las fosas clandestinas que continúan en procesamiento, algunas in situ, como la de Arroyo Hondo, y otras ya en etapa de peritajes forenses.

Pero nosotros seguimos luchando hasta poder regresar y que lleguen a casa, aunque no salgan de nuestra familia, pero que llegue otra familia, cuando ellos tengan paz y tengan un lugar digno donde descansar Vicky Ponce, del colectivo Manos Buscadoras.

Alejandra Parra Grande / N+

