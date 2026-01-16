Más de 12 Mil Pesos Podría Costar Reparar Daños a Casas tras Balacera en Santa Eduwiges, Zapopan

A más de dos semanas de la balacera que se registró en la Av. Topacio, en la colonia Santa Eduwiges, del municipio de Zapopan, donde fue asesinado Alberto ‘El Prieto’, su hija y su escolta, todavía son visibles las afectaciones que dejó el tiroteo en viviendas de la zona.

En la fachada tuvo varios impactos y en la cristalería. Tengo muebles que tienen impactos, otro cristal roto en un mueble Vecino de la colonia Santa Eduwiges, que cuenta con daños en su casa

Los impactos de arma de fuego tapizan las fachadas y las ventanas de la Av. Topacio, lo que ha generado un golpe económico a las familias que habitan estos domicilios.

Mobiliario, muebles, menaje, colchones, cristalería, están repletos de orificios causados por las balas, lo que implica un gasto inesperado para las familias, las cuales piden apoyo a las autoridades.

Si nos apoya con eso sería genial, la verdad. Si nos apoyan se los agradeceríamos muchísimo Vecino de Santa Eduwiges, a quien la balacera afectó su hogar

Niños reviven el recuerdo de la balacera

Sin embargo, los daños no sólo fueron materiales, sino también psicoemocionales, especialmente en los niños, quienes noche con noche sufren y reviven el momento en el que durante casi 30 minutos, los disparos no paraban aquel 29 de diciembre de 2025.

En las noches le está costando trabajo dormir, les cuesta trabajo, se asusta, oye ruidos y se asusta. Llevarla con el psicólogo nos va a generar gasto Otro de los vecinos afectados por la balacera

Por lo anterior, una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que ella y su familia han padecido los días posteriores a la balacera.

Tan sólo por la cristalería dañada de puertas y ventanas, esta vecina estima que el costo de la reparación supera los 12 mil pesos, incluso realizó el pago de 3 mil 500 pesos para resanar algunas paredes, sin contar los muebles y menaje que también están baleados, mientras que la terapia psicológica supone otro gasto.

El día del evento, una persona de atención a crisis, la revisaron y me dijo que sería prudente llevarla a atención psicológica, fue un trama que la asustó demasiado Vecino de la colonia Santa Eduwiges

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, mencionó que brindará apoyos económicos para que las familias afectadas puedan realizar la reparación de los daños, pero hasta ahora, no hay un censo ni monto para ello.

