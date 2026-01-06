Descartan Participación de Policías de Guadalajara como Escoltas en Balacera de Santa Eduwiges

El gobierno de Guadalajara informó que entre los escoltas que se encontraban el día de la balacera registrada el 29 de diciembre de 2025 en la colonia Santa Eduwiges, no había elementos pertenecientes a la corporación policial tapatía.

A través de la Comisaría de Guadalajara, se descartó que existieran custodios municipales comisionados para la protección de Alberto, alias 'El Prieto', quien fue asesinado ese día junto con su hija y un guardaespaldas.

Un elemento trabajaba ocasionalmente con la víctima

La autoridad municipal indicó que, tras los hechos, se abrió una investigación interna, en la cual se detectó la existencia de un elemento que trabajaba de manera ocasional con el hombre asesinado.

No obstante, se precisó que dicho elemento se encontraba en su día de descanso y no estaba presente al momento del ataque armado.

El gobierno de Guadalajara aclaró que, en caso de que durante el desarrollo de la investigación se detecte cualquier irregularidad por parte de algún integrante de la Comisaría de Guadalajara, se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para aplicar las sanciones que resulten procedentes.

Óscar Armando Reyes / N+

