¿Cuándo es el Desfile del Día de Muertos en Guadalajara?
Como cada año, el gobierno de Guadalajara anunció el desfile del Día de Muertos en la Perla Tapatía
Se acerca el Día de Muertos en Guadalajara, y con ello, las actividades que el gobierno tiene preparadas para que los tapatíos gocen de estos eventos tradicionales del 24 de octubre al 6 de noviembre.
El desfile del Día de Muertos en Guadalajara se realizará el 25 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde.
¿Dónde comenzará el desfile del Día de Muertos en Guadalajara?
Este recorrido comenzará en la avenida Hidalgo, desde Chapultepec hasta la Plaza Guadalajara, por lo que desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, se realizarán cierres viales.
Vamos a tener alrededor de 30 contingentes, esperemos alrededor de dos mil personas en el contingente y llegando aquí a Plaza Guadalajara vamos a tener un pabellón con actividades
María Plascencia Pérez, Directora de Turismo de Guadalajara
Asimismo, el 27 de octubre se hará un recorrido para mascotas y el 29 se realizarán recorridos en panteones como el de Belén y Mezquitán.
Cabe mencionar que los centros culturales también tendrán programación con talleres, por lo que se hace la invitación a estar pendientes de la agenda en redes sociales del gobierno de Guadalajara.
