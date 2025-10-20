¿Cuándo es el Desfile del Día de Muertos en Guadalajara?

Se acerca el Día de Muertos en Guadalajara, y con ello, las actividades que el gobierno tiene preparadas para que los tapatíos gocen de estos eventos tradicionales del 24 de octubre al 6 de noviembre.

Noticia relacionada: Guadalajara Florece con Cempasúchil para Recibir a sus Muertos

El desfile del Día de Muertos en Guadalajara se realizará el 25 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde.

¿Dónde comenzará el desfile del Día de Muertos en Guadalajara?

Este recorrido comenzará en la avenida Hidalgo, desde Chapultepec hasta la Plaza Guadalajara, por lo que desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, se realizarán cierres viales.

Vamos a tener alrededor de 30 contingentes, esperemos alrededor de dos mil personas en el contingente y llegando aquí a Plaza Guadalajara vamos a tener un pabellón con actividades María Plascencia Pérez, Directora de Turismo de Guadalajara

Asimismo, el 27 de octubre se hará un recorrido para mascotas y el 29 se realizarán recorridos en panteones como el de Belén y Mezquitán.

Cabe mencionar que los centros culturales también tendrán programación con talleres, por lo que se hace la invitación a estar pendientes de la agenda en redes sociales del gobierno de Guadalajara.

Edith de León / N+

Historias recomendadas: