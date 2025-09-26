Muere Hombre Sepultado Tras Deslave Causado por las Lluvias en Tlaquepaque

La temporada de lluvia de este 2025 sigue cobrando vidas, una más se suma este 26 de septiembre, luego de que un hombre en situación de calle falleció debido a un deslave ocurrido en una vivienda improvisada en Tlaquepaque.

El hombre, de entre 20 a 25 años, dormía en una vivienda improvisada hecha de madera y cartón, al pie de un cerro ubicado en la zona de La Piedrera.

Durante la mañana, su hermano fue a buscarlo en el terreno, pero lo que encontró fue la vivienda cubierta por un alud de tierra.

La lluvia registrada en las últimas horas provocó que parte del cerro se reblandeciera y se desgajara, cayendo en donde estaba el hombre durmiendo. Su hermano rápidamente lo sacó de la tierra y pidió ayuda.

No pudieron salvar la vida del hombre

Sin embargo, las autoridades médicas no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre, quien ya no tenía signos vitales.

Estaba mencionando el hermano que se percató ahorita por la mañana pero no sabe si esto fue por la madrugada, hace algunos hora o más horas. Bueno, estaba construida de madera y plástico, era lo único que tenía Enrique Mederos, Director de Bomberos de Tlaquepaque

Cabe señalar que el terreno donde se encontraba la vivienda improvisada está clausurado por el ayuntamiento.

Al lugar también llegaron bomberos y policías municipales, así como personal de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de esta dependencia para realizar la autopsia de ley.

