Vinculan 60 Casos de Hepatitis C Detectados en Los Altos de Jalisco con Tratamientos con Plasma

En Jalisco, particularmente en la región de Los Altos, autoridades sanitarias han detectado 60 casos de hepatitis C, de los cuales 22 ya están confirmados y el resto permanece bajo estudio. Los contagios se concentran en municipios como Tepatitlán, Zapotlanejo y Tonalá.

De acuerdo con la Coprisjal, todos los casos están relacionados con procedimientos médicos no avalados por la autoridad, específicamente pseudotratamientos que prometen recuperar la salud o rejuvenecer la piel mediante el uso de plasma sanguíneo.

El titular del organismo, José Antonio Muñoz Serrano, advirtió que cualquier proceso que implique extracción y manipulación de sangre debe estar estrictamente regulado para evitar riesgos sanitarios.

No es solamente hepatitis C, es VIH y muchas otras enfermedades que pueden contraer por un mal manejo, una mala práctica José Antonio Muñoz Serrano, titular de la Coprisjal

Especialistas recordaron que la hepatitis C no se contagia por alimentos, sino por contacto directo con sangre infectada. Además, alertaron que uno de los principales riesgos es el carácter “invisible” de la enfermedad, ya que la mayoría de los pacientes desarrollan infecciones crónicas sin síntomas inmediatos.

El director del Hospital Civil de Oriente, Jaime Briseño Ramírez, explicó que el 85% de los casos evoluciona a hepatitis crónica después de seis meses, lo que obliga a los pacientes a recibir tratamiento con antivirales de acción directa disponibles en México.

Mujer narra cómo se contagió de hepatitis C

Uno de los casos es el de “Úrsula”, quien en 2023 se sometió a un procedimiento con un pseudomédico para aliviar dolores corporales, tras recomendación de una amiga. Dos años después, al intentar donar sangre, fue diagnosticada con hepatitis C.

La paciente relató que el procedimiento consistía en extraerle sangre, separarla en una máquina para obtener plasma y posteriormente reinyectarlo en distintas partes del cuerpo junto con medicamentos.

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha recibido denuncias formales por estos hechos; sin embargo, la Coprisjal mantiene vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa sanitaria y exhorta a las personas afectadas a presentar denuncias.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a no someterse a procedimientos médicos en establecimientos o con personas que no cuenten con licencias y permisos oficiales, debido al alto riesgo de contagio de enfermedades graves.

