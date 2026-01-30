Desarticulan Banda de Presuntos Robarrelojes de Alta Gama en Guadalajara. Así Fueron Detenidos

Tres objetivos prioritarios del Gobierno de Jalisco cayeron en medio de un fuerte operativo de seguridad desplegado por tierra y aire en la zona de Colinas de San Javier, en Guadalajara.

Nota relacionada: Detienen a 3 Sujetos que Podrían Pertenecer a Banda de Roba Relojes de Alta Gama en la ZMG

Fue a través de las cámaras del Escudo Urbano C5 que se detectaron tres vehículos utilizados por presuntos generadores de violencia de la zona metropolitana. De inmediato, elementos de la Policía de Jalisco se desplegaron en tierra con diversas unidades, en coordinación con las comisarías de Guadalajara y Zapopan, mientras que por aire participaron con el helicóptero Titán de la Secretaría de Seguridad.

La persecución comenzó en la avenida Pablo Neruda, donde se logró cercarlos.

Empiezan a darle seguimiento por las cámaras, se empieza hacer la coordinación intermunicipal, se empiezan a hacer los cercos, los cierres para dificultarles la huida y bueno, ya aquí a la altura de Acueducto se logra la detención de estos tres sujetos Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

¿Quiénes fueron los detenidos en el operativo en Guadalajara?

Los tres detenidos podrían ser integrantes de una banda conocida como ‘los chikis’, que se dedican a robar relojes de alta gama en el área metropolitana

Se trata de Rodrigo “N”, de apenas 18 años e identificado como líder de la banda; Fernando “N”, de 23 años; y Juan Carlos “N”, de 58 años.

A bordo de un vehículo blindado y escoltados por un convoy de unidades de seguridad, fueron llevados ante el Ministerio Público.

El más joven es el que lo tenemos como antecedente, que era el más violento de la banda, y es el que accionaba inclusive lesionando con arma de fuego a sus víctimas. Tenemos varias partes afectadas. Son objetivos prioritarios que los tenemos relacionados con robos a personas de manera violenta Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

Estos integrantes de la banda de “los chikis” pudieran estar relacionados con el robo violento de un reloj de alta gama valuado en 600 mil pesos, ocurrido el pasado 14 de enero en un restaurante de la colonia Providencia.

Fuerte operativo de seguridad. Foto: N+

Además, con otro violento asalto registrado en una cafetería de la zona dorada de Zapopan, ocurrido dos días después, el 16 de enero, en el que la víctima resultó herida de bala.

A los tres detenidos se les aseguraron dos vehículos sedán, una motocicleta, un arma de fuego con algunos tiros útiles y varias dosis de droga.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, exhortó a la ciudadanía a denunciarlos en caso de que los reconozcan como sus victimarios.

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

Historias recomendadas: