Hombre Intenta Asaltar a Tripulantes de una Camioneta sin Saber que eran Policías de Tonalá

Un hombre que se dedicaba a asaltar a personas que circulaban en automóviles sobre la autopista a Zapotlanejo, fue detenido y presuntamente agredido por policías de Tonalá, a quienes intentó robar sin saber que eran oficiales, el 3 de enero del presente año.

Noticia relacionada: Este es el Modus Operandi de los Asaltos en la Autopista a Zapotlanejo

El sujeto se encuentra inconsciente, internado, grave y con pérdida de conocimiento, de acuerdo a personal de la Fiscalía de Jalisco, aun así, su estado legal es detenido y bajo custodia.

Los hechos ocurrieron cuando una camioneta se detuvo a cambiar la llanta, la cual se había ponchado tras circular sobre esta vialidad, y el hombre intentó despojar de sus pertenencias a los tripulantes del vehículo, pero no sabía que se enfrentaba a policías de Tonalá, quienes repelieron la agresión. Además del sujeto, un policía resultó con lesiones.

Familia de Estados Unidos fue atacada durante asalto en autopista a Zapotlanejo

Cabe señalar que, a la altura del Arroyo de Enmedio, en Tonalá, el 2 de enero, una familia de Estados Unidos, que también cambiaba una llanta, fue víctima de intento de robo, en donde un hombre y un menor de 7 años resultaron heridos por arma de fuego. El menor recibió un impacto de bala en el cráneo, por lo que se encuentra hospitalizado.

Las autoridades de Tonalá alertaron sobre el modus operandi en la zona: avientan objetos ponchallantas a la cinta de asfalto para detener a los vehículos. Los conductores dicen que los delincuentes hacen que detengan sus carros de otras maneras para poder asaltarlos.

He escuchado que avientan piedras en los cristales, pero de ahí en más, no Alberto, quien ha escuchado que avientan piedras

Estar al pendiente en los retrovisores y ver a las personas que se me vayan acercando, eso en cualquier lado Julio González, quien asegura estar alerta todo el tiempo

Siempre es lo primordial. hay que tomar medidas de precaución, siempre hay que salir con precaución en todo porque no está fácil Alfonso, quien recomienda tomar precauciones al momento de viajar

Existe un operativo activo para recibir apoyo, en el que recomiendan compartir en tiempo real la ubicación o marcar al número 33 3586 6100 y enviar un Whatsapp al 33 2319 9471.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: