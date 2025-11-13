Detienen a Segundo Involucrado en la Muerte de Lalito, Aficionado de las Chivas

Julio Alberto “N” es el segundo sujeto detenido al que las autoridades relacionan con la muerte de Lalito.

Nota relacionada: José Manuel ‘N’ fue Vinculado a Proceso por su Participación en la Agresión en la que Murió Lalito

Quien está identificado con el alias de “El Mortero” es señalado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La noche del viernes 24 de octubre, previo al Clásico Tapatío, aficionados de las Chivas acudieron a llevarle serenata al equipo de fútbol en un hotel de avenida Mariano Otero.

Cuando ya se retiraban a sus domicilios, de tres vehículos descendieron varios sujetos, presuntos barristas del Atlas, quienes llevaban tubos y navajas con los que agredieron a tres jóvenes que portaban la playera del Club Guadalajara.

Julio Alberto 'El Mortero' segundo detenido por agresión a Lalito. Foto: N+

Dos de ellos resultaron lesionados; sin embargo, Lalito, de 16 años, murió a consecuencia de una herida punzocortante penetrante en el tórax.

¿Qué acciones legales se han tomado contra los implicados en la muerte de Lalito?

Por los mismos delitos, José Manuel “N”, alias “Birux”, ya fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva oficiosa.

A tres semanas del crimen, Julio Alberto “N”, alias “El Mortero”, fue cumplimentado con una orden de aprehensión. Ya se encuentra a disposición de la autoridad que lo requería y en los próximos días se definirá su situación jurídica.

Alejandra Parra Grande / Las Noticias N+

Historias recomendadas: