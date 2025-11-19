En Puerto Vallarta Detienen a 4 Policías Involucrados en la Fuga de un Reo del Ceinjure

En Puerto Vallarta, cuatro elementos de la Policía Penitenciaria implicados en la fuga de un reo del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) fueron detenidos.

La fuga se registró minutos después de las 3:00 horas del martes 18 de noviembre.

El interno, identificado como César “N”, de 36 años, aprovechó la presunta omisión o complicidad, según señaló Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad.

El recluso que se fugó enfrentaba cargos por narcomenudeo y robo calificado. Foto: N+

Detalló que habría salido por la puerta del área de visitas, aprovechando que los accesos controlados no fueron cerrados tras concluir el horario.

De momento en las primeras investigaciones se detectaron algunas omisiones por parte de los elementos. Las instalaciones son seguras. El tema es cuando pues no hacemos un uso adecuado de ellas. Es cuando pueden ocurrir este tipo de situaciones.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad

¿Quiénes fueron los detenidos por la fuga del reo?

Los elementos de seguridad fueron identificados como Omar “N”, Nazario “N”, Ernesto “N” y Luis “N”.

Mientras tanto, el recluso enfrentaba cargos por narcomenudeo y robo calificado.

Fue ingresado al Ceinjure el 28 de marzo de 2025.

El secretario señaló que se mantiene un dispositivo de búsqueda del sujeto.

Yunuen Mora / Las Noticias N+

