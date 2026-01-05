¿Cuáles son las Actividades por el Día de los Santos Reyes en Cajititlán?

Con motivo de la celebración del Día de Reyes, la delegación de Cajititlán se prepara para recibir a visitantes y habitantes con una agenda de actividades religiosas, recreativas y musicales que se extenderán durante varios días.

Como parte de las festividades, la Parroquia de los Santo Reyes permanece abierta al público en un horario de 6:00 de la mañana a 11:00 de la noche, permitiendo la participación de los fieles en las celebraciones propias de la Epifanía.

El malecón de Cajititlán mantiene acceso peatonal las 24 horas, aunque se restringe la entrada de vehículos a partir de las 7:00 de la noche, medida que busca facilitar el flujo de personas y reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, se cuenta con juegos mecánicos y una feria, los cuales operarán de 12:00 del día a 12:00 de la noche, ofreciendo espacios de entretenimiento para toda la familia.

Se presentarán diferentes artistas en Cajititlán

En cuanto a los eventos musicales, el 6 de enero se llevará a cabo el Gran Baile de Gala de la Epifanía, el cual será encabezado por la presentación del exvocalista de la Banda Pequeños Musical, además de la participación del grupo versátil Los Falcons.

Las celebraciones continuarán el 7 de enero, cuando a las 10:00 de la mañana se realice el tradicional paseo de los Reyes Magos en lancha, una de las actividades más representativas de la festividad en Cajititlán.

Para el 8 de enero, se tiene prevista la presentación de diversos artistas, entre ellos Empolvados de la Banda, Emiliano Aguilar, Banda Empolvada, Los de la Fuerza y Adrián Vázquez, así como Fluido Rosa, ampliando la oferta musical para quienes asistan a los festejos.

Las autoridades y organizadores hacen un llamado a la ciudadanía a disfrutar de las actividades de manera ordenada y a respetar los horarios y disposiciones establecidas durante el desarrollo de las celebraciones.

