Dos Adolescentes Se Encuentran Desaparecidas; Escaparon del Hogar Cabañas en Zapopan

Investigan la desaparición de dos adolescentes, se trata de Brenda Guadalupe Trejo Villegas, de 13 años de edad, y Britani Sugei Rodríguez Ríos, de 17 años de edad.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, ambas fueron vistas por última vez en la colonia Residencial Victoria del municipio de Zapopan el lunes 29 de diciembre de 2025.

¿Se ha establecido alguna relación entre la desaparición de las adolescentes y el asesinato del empresario?

Hasta el momento no se ha establecido relación alguna entre la desaparición de Brenda Guadalupe y Britani Sugei con ese hecho.

El sitio es cercano a la zona del tiroteo ocurrido en la avenida Topacio, colonia Santa Eduwiges, donde fue emboscado Alberto Prieto, bodeguero del Mercado de Abastos de Guadalajara. En ese ataque murieron él, su hija de 16 años y un escolta de su seguridad privada. La distancia entre ambos puntos es de apenas dos kilómetros

La Fiscalía Estatal de Jalisco informa que las dos menores de edad escaparon del Hogar Cabañas. A casi una semana de la desaparición de las dos adolescentes, nada se sabe aún de su paradero.

