Liberan a Hombre que Tenía Presuntamente en Cautiverio a su Pareja y al Exnovio en Tonalá

En libertad quedó el hombre que presuntamente mantenía en cautiverio a su novia y al exnovio de la joven, después de que policías de Tonalá lo retuvieran.

Según un juez de control, no fue suficiente que los oficiales encontraran a la víctima con las manos atadas junto a su exnovio, quien señaló los mantenía privados de la libertad en un domicilio de la calle Magdaleno Cordivar Ramos, al cruce con José Cruz Bernabé Delgado en la colonia Educadores Jaliscienses, en Tonalá.

La Fiscalía del Estado de Jalisco continúa con la integración de la carpeta de investigación, con el fin de recabar mayores datos que permitan avanzar en las diligencias y, de ser necesario, solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

¿Qué se sabe hasta el momento del caso?

De acuerdo con autoridades municipales de Tonalá, un reporte ciudadano los alertó de la privación de la libertad de estas dos personas, ya que había avistado a un hombre de aproximadamente 30 años, quien pedía ayuda debido a que otro sujeto lo mantenía en cautiverio.

A la llegada de los oficiales, observaron a un joven de unos 26 años, con actitud sospechosa e intentando darse a la fuga; sin embargo, los policías lo aseguraron y, en el interior de la vivienda, encontraron al hombre que solicitó la ayuda y a su expareja, una mujer de 27 años, con ataduras en las manos.

Las víctimas privadas de la libertad fueron liberadas sanas y salvas, mientras que el hombre retenido fue reconocido por la mujer como su pareja actual. Además, se aseguró un arma de fuego tipo revólver, dos cartuchos útiles, dos celulares y un martillo.

