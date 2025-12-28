Hombre Descubre a su Novia con su Expareja y Priva de la Libertad a Ambos en Tonalá

Un hombre privó de la libertad a su novia, después de que la encontró en compañía de su expareja, en el municipio de Tonalá. Posteriormente, ambos fueron liberados con ayuda de las autoridades.

Los hechos ocurrieron este 28 de diciembre. Un reporte ciudadano alertó a policías de Tonalá, quienes de dirigieron a un domicilio ubicado sobre la calle Magdaleno Cordivar Ramos, al cruce con José Cruz Bernabé Delgado, en la colonia Educadores Jaliscienses.

La gente reportó que avistaron a un hombre de aproximadamente 30 años, el cual estaba pidiendo ayuda debido a que otro sujeto lo estaba manteniendo en cautiverio.

Una vez que llegaron los oficiales, vieron que un sujeto de aproximadamente 26 años, salió del domicilio señalado, con actitud sospechosa y tratando de escapar, por lo que lo retuvieron.

Cuando los policías ingresaron a la casa, encontraron al hombre que había pedido ayuda y a su exnovia, de alrededor de 27 años, con ataduras en una mano. En ese momento, ambos fueron liberados sanos y salvos, mientras que el sujeto retenido, fue reconocido por la mujer como su pareja actual.

Un arma de fuego y cartuchos fueron asegurados

Cabe mencionar que se aseguró un arma de fuego revólver, dos cartuchos útiles, dos celulares y un martillo. De acuerdo a vecinos, la pareja de jóvenes viven en la zona desde hace un año que llegaron a rentar una casa.

El hombre señalado de haberlos privado de la libertad, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Javier Sandoval / N+

