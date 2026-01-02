Durante Alerta Sísmica, Velador Muere Tras Caer de una Escalera en Taller de Tlaquepaque

La caída del velador coincidió con la activación de la alerta sísmica. El fatal accidente se registró dentro de un taller mecánico ubicado en la calle Lucas Valdivia, al cruce de la avenida Patria, en la colonia Álamo Industrial de San Pedro Tlaquepaque.

Estuve platicando con el responsable y me dice que esta persona es el velador, el que estaba haciendo algunos trabajos. Se sube a una escalera y, al parecer, cae él mismo. Entonces llamó al 911 y a Protección Civil y Bomberos Luis Enrique Mederos Flores, Director de Bomberos Tlaquepaque

Un velador perdió la vida tras caer de una escalera. Foto: N+

¿Cómo fue localizado el velador sin vida?

Según se informó, la víctima mortal realizaba labores de pintura y, junto con la escalera, sucumbió de una altura aproximada a los 4 metros. El dueño del establecimiento lo encontró sin vida cuando arribó al lugar para comenzar con las labores cotidianas.

Miguel Zaragoza García / Las Noticias N+

