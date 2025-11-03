Eduardo se Encuentra Desaparecido; Sospechan de Falsa Oferta de Trabajo en Jalisco

Este fue el último mensaje que Eduardo mandó a su hermano, horas antes de desaparecer...

Tenía la intención de aprender a mandar una ubicación en tiempo real:

Pero no sé cómo se puede mandar en modo real, ¿tú no sabes cómo poderlo mandar? Me puedes explicar, bueno, si sabes. Si no, pregúntale a mi mamá Eduardo Rivera Reséndiz, desaparecido

Desapareció tras abordar un taxi por una falsa oferta de trabajo. Foto: N+

Mientras que el último mensaje que envió a su madre, después de una llamada que tuvieron, fue que no se preocupara, que regresaría al día siguiente y que la amaba.

Las primeras llamadas no me contestó, hasta después, lo único que me dijo que no me preocupara, que iba a un trabajo a cuidar una casa Verónica Reséndiz Acevedo, madre de Eduardo

¿Cuándo fue visto por última vez Eduardo Rivera Reséndiz?

Eduardo Rivera Reséndiz, de 16 años, es víctima de una falsa oferta de trabajo. El martes 28 de octubre de este año, un taxi pasó por él a su domicilio para supuestamente llevarlo a trabajar. Eduardo tenía dos meses viviendo en Valle de los Molinos, en Zapopan. Es originario del estado de Guerrero, pero vivía ahí con su novia y su suegra.

Tenía la intención de trabajar, pero su madre le decía que hasta que cumpliera los 18 años.

Que se comunique, que regrese, que vea que su mamá lo está buscando Verónica Reséndiz Acevedo, madre de Eduardo

Su madre señala que personal de la Fiscalía de Jalisco les comentó que el taxi que abordó no contaba con número de placa y que continúan las averiguaciones.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: