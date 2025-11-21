Emiten Alerta en Carretera Federal 200 por Incendio en Supermercado de Ixtapa, Puerto Vallarta

Un incendio se registró al interior de un supermercado, ubicado sobre la carretera Federal 200, a la altura de la localidad Las Juntas, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Nota relacionada: Incendio en Supermercado de Ixtapa, Puerto Vallarta Causa Alarma por Cercanía con Gasolinera

Al lugar acudieron bomberos de Nayarit, provenientes de la base regional de Nuevo Nayarit, quienes realizan labores para sofocar las llamas y evitar que el fuego se expanda.

Ante la emergencia, se exhorta a los automovilistas que circulan por la zona a extremar precauciones debido a la presencia de equipos de rescate y al riesgo que representa el siniestro; de ser posible, se recomienda utilizar vías alternas

¿Qué se sabe sobre el incendio en Puerto Vallarta hasta el momento?

Un fuerte incendio se registró esta tarde en un supermercado de la delegación Ixtapa, en Puerto Vallarta. Debido a la magnitud del fuego, los clientes que se encontraban en el establecimiento fueron desalojados de inmediato para evitar riesgos. Una densa columna de humo oscuro se elevó desde la zona, siendo visible a varios kilómetros de distancia.

Invitan a tomar rutas alternas. Foto: N+

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron rápidamente al lugar para contener las llamas y evitar que se propagaran. La emergencia generó preocupación entre las autoridades, ya que el supermercado se encuentra cerca de una gasolinera, por lo que se implementó un operativo preventivo en los alrededores.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Las causas del incendio aún no han sido confirmadas, mientras las labores de control continúan en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes y de quienes transitaban por el área

N+ / Historias recomendadas: