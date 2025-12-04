En Dos Casos Distintos Bebés son Víctimas de Violencia en Jalisco; Una Murió

Violencia contra bebés enciende alertas. Dos casos graves se han registrado en la última semana. El primero ocurrió el 30 de noviembre

Una bebé de 16 meses murió en una clínica del IMSS debido a golpes en la cabeza, espalda y pecho. Al ser ingresada al hospital presentaba diversas huellas de violencia.

La madre de la menor declaró a las autoridades que, previo a la tragedia, la niña estaba con su padrastro presuntamente jugando.

El padrastro, identificado como Alberto Martín "N", fue aprehendido el martes. Ya fue imputado por feminicidio y se le dictó prisión preventiva como medida cautelar. El lunes se realizará la audiencia de vinculación a proceso.

La mujer refiere que escucha el llanto de la menor. Al cabo de las horas la niña estuvo vomitando. Decide llevarla a recibir atención médica donde finalmente fallece. Blanca Trujillo, vicefiscal de Personas Desaparecidas

¿Cuál fue el segundo caso de violencia en contra de un bebé?

Una bebé resultó herida de bala en la cabeza en un domicilio de Encarnación de Díaz. La madre de la pequeña informó a las autoridades que el sujeto que portaba el arma pretendía una relación sentimental con la abuela de la bebé.

La pistola se accionó cuando el hombre la dejó en un buró.

La bebé permanece hospitalizada en el área de pediatría del Hospital Civil. Aunque médicos lograron estabilizarla, su estado de salud sigue siendo grave.

Estamos en investigación todavía, para ver si este tema fue accidental o fue doloso Alejandro Torres, vicefiscal en Investigación Regional

