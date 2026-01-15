¿Por Qué se Busca Eliminar las Motocicletas de Plataforma en Jalisco?

Autoridades de transporte confirmaron que ya se tenía conocimiento de la circulación de motocicletas que ofrecen servicio de traslado de pasajeros a través de aplicaciones móviles.

Nota relacionada: Prohibido en Jalisco el Transporte de Pasajeros en Motocicletas de Plataformas

Luego de que N+ revelara la operación de esta nueva modalidad, que comenzó desde el 2025, la Secretaría de Transporte informó que será este próximo lunes 19 de enero cuando sostengan una segunda reunión con la empresa responsable para, ahora sí, eliminar el transporte de viajeros en motos.

El área de supervisión recalcó que, pese a que continúa esta práctica ilegal, mantiene los operativos para su detección y que, desde septiembre de 2025 a la fecha, han realizado el retiro de 27 motocicletas, de las cuales 25 contaban con placas de otros estados.

Se han retirado 27 motocicletas que brindaban el servicio. Foto: N+

Lo tienen que quitar porque es un servicio irregular y muy inseguro para el pasajero. En cuestión de la seguridad vial del viaje, detectamos que muchas de las motos de esa empresa tienen placas de otros estados, entonces, es muy difícil saber quiénes son, uno, y dos, en caso de un accidente, dudo que se hagan responsables. Isaías Ramírez Ortiz, Director de Supervisión de Transporte Público

Aquellos conductores que se detecten brindando el servicio, de forma inmediata se les hará el retiro de la unidad. De las 27 motocicletas que tuvieron que llevarse al corralón, solo dos fueron reclamadas.

La Setran confirmó que la empresa, en realidad, no brinda un seguro para sus pasajeros bajo esta modalidad.

Desde el día que aparecieron se les notificó por escrito que no deberían prestar el servicio porque está prohibido expresamente en la ley. Isaías Ramírez Ortiz, Director de Supervisión de Transporte Público

¿Qué riesgos ha generado el servicio de transporte de pasajeros en motocicletas por aplicación?

No solo en Jalisco sigue operando este servicio de transporte; en la Ciudad de México también se ha detectado su operación e incluso accidentes derivados de esta práctica irregular.

El 24 de julio de 2025, una mujer de 37 años que viajaba como pasajera en una moto de plataforma murió luego de que el vehículo de dos ruedas se impactara contra una camioneta en Paseo de la Reforma.

Tres meses después, un joven sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda tras un accidente en una motocicleta solicitada por aplicación.

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes reveló que durante el 2025, 139 motociclistas perdieron la vida en accidentes viales: 44 más que en 2024.

Tan solo en lo que va de este año, ya han muerto un total de 8 motociclistas.

Dora Ivonne / Las Noticias N+

Historias recomendadas: