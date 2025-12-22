Cambiar las Placas en Jalisco Ya Tendrá un Costo en 2026; Esto es lo que Hay que Pagar

A partir de 2026, cambiar las placas de tu vehículo en Jalisco ya tendrá un costo, por lo que quedan pocos días para aprovechar el llamado del Paquetazo 3x1. Hasta el 26 de diciembre, al pagar el refrendo de 900 pesos, se puede obtener la verificación y el cambio de placas gratis.

La prórroga autorizada para que las placas sean gratuitas tiene como condición que se pague el refrendo este 2025.

Mientras que entrando al siguiente año, el costo del refrendo vehicular aumentará a mil pesos y en automático, la verificación será gratuita. El cambio de placas costará dos mil 502 pesos.

Recaudadoras en el Área Metropolitana de Guadalajara están llenas

En recaudadoras en el Área Metropolitana de Guadalajara, las filas son interminables, mientras que el cambio de placas es el trámite más solicitado.

Algunos ciudadanos estaban molestos, como Lucía, quien acudió a la recaudadora Metropolitana 001, y tenía dos horas esperando.

Pésimo, porque te hacen esperar una cita, no hay citas disponibles, hasta finales y te ponen hasta horario. Una se viene con la documentación en forma, piensas que va a haber una agilidad para este trámite y la verdad es que no Lucía Ruelas, contribuyente que tardó más de dos horas para ser atendida

Cabe recordar que el cambio de placas es para las que cuenten con el diseño de maguey, gota o la Minerva.

Después de haber pagado el refrendo y realizado la verificación vehicular, se agenda la cita para el cambio de placas, a través de la página oficial.

