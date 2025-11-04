No Habrá Clases en Escuelas de Educación Básica Miércoles y Jueves; Esta es la Razón

Las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como privadas en el estado de Jalisco, suspenderán clases los miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

Nota relacionada: Padres de Familia Toman Primaria en Guadalupe; 19 Niños No Tienen Clases Desde Hace 2 Meses

Esto se debe a la participación del personal docente en el Congreso Jalisco Academy 2025. Las actividades escolares presenciales se reanudarán con normalidad el viernes 7 de noviembre.

El Congreso tiene como propósito la capacitación del magisterio. Foto: N+

¿Cuál es el objetivo del Congreso Jalisco Academy 2025?

El Congreso tiene como propósito la capacitación del magisterio y el intercambio de estrategias educativas entre los docentes.

Las Noticias N+

Historias Recomendadas: