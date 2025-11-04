No Habrá Clases en Escuelas de Educación Básica Miércoles y Jueves; Esta es la Razón
En Jalisco, las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como privadas, suspenderán clases el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre
Las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como privadas en el estado de Jalisco, suspenderán clases los miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.
Esto se debe a la participación del personal docente en el Congreso Jalisco Academy 2025. Las actividades escolares presenciales se reanudarán con normalidad el viernes 7 de noviembre.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Jalisco Academy 2025?
El Congreso tiene como propósito la capacitación del magisterio y el intercambio de estrategias educativas entre los docentes.
