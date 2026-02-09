Suman 43 Escuelas de Jalisco Afectadas por Contagios de Sarampión

En Jalisco ya suman 43 escuelas afectadas por contagios de sarampión, por lo que del total de centros educativos detectados con brote, cinco de ellos están tomando clases a distancia.

Los municipios del Área Metropolitana en donde principalmente prolifera el sarampión son Tonalá, Guadalajara y Zapopan, sin embargo, Tlaquepaque es el municipio que encabeza la incidencia de casos.

Estamos enfocados en nueve municipios, ya recuperamos tres escuelas, se mantienen los criterios, en ese caso sólo cinco suspendieron todo el turno, el resto sólo uno o dos grupos Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Salud de Jalisco

Las autoridades consideran que ha habido una buena respuesta en los módulos de vacunación contra el sarampión.

Autoridades de salud esperan vacunar a dos millones de personas en Jalisco

Hasta el corte del 8 de febrero, se habían aplicado un millón 350 mil dosis en el estado de Jalisco. La meta es llegar a los dos millones, y se espera que en dos semanas y media se logre aplanar la curva de contagios, por lo que invitan a la población a vacunarse.

Cabe señalar que un caso de sarampión se puede transmitir a 18 personas que no están vacunadas, y puede permanecer en el aire o superficies durante tres horas. Las autoridades han observado que el uso de cubrebocas en escuelas ha sido una medida bien acatada, pero enviaron a la ciudadanía a no bajar la guardia.

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México, al corte del 6 de febrero, se han confirmado mil 910 casos casos desde 2025, de los cuales mil 245 corresponden a Jalisco, y hay dos mil 360 casos probables en el estado.

